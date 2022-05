Fatih Polat: Tam anlamıyla bir ‘rehine demokrasisi’

Bu tablo karşısında soralım: AKP’ye oy veren onca kişi tüm bunlar bu şekilde yaşansın ve üzerine de ücretler her gün erisin, yoksulların ekmeği her gün biraz daha küçülsün diye mi oy verdi gerçekten? İktidar partisine oy veren tüm yığınlar için böylesi bir genellemenin yapılamayacağını bize kamuoyu araştırmaları da söylüyor. Ekonomideki gelişmelerden pek çok alana kadar uzanan bir zeminde gerçekleştirilen birçok kamuoyu araştırmasında bunun böyle olmadığını görüyoruz. O zaman bu soruya yanıtımız herhalde şöyle olmalıdır: Verili temsili demokrasinin bize armağanıdır bu. Tam anlamıyla bir ‘rehine demokrasisi’. Bu da aslında siyasetin sandığa indirgendiği ve verilen oyun her türlü zorbalık ve sömürünün meşrulaştırıcısı kabul edildiği bir sistem. ‘Emanet siyaset’ gerçeğinden başka bir şey değil bu özünde. Siyasetin sandık yoluyla birilerine emanet edildiği, onun da, sandıkta aldığı destekle siyasi rakiplerini hapsettiği, belediyelerine kayyum atadığı ve vekillerini de ‘çivilemek’ ile tehdit ettiği bir siyasal düzen.

Fatih Polat’ın yazısı