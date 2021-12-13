Fatih Polat: Sokak röportajı yapana gözaltı, Hüda-Par’ın gazetesine ilan kıyağı

Bu yazı bağlandığında, sokak röportajı yapan YouTube kanalı sahiplerinin evlerine operasyon yapıldığı haberi geldi. Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının açık ihlali olan bu baskınlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür” açıklamasının ardından gerçekleşti.

Bu arada, Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen ve AKP’ye destek veren Hüda-Par’ın yayın organı Doğru Haber gazetesinin Basın İlan Kurumundan kasım ayında, 50 bin tirajın altındaki gazeteler kategorisinde 441 bin 266.44 TL ile en fazla ilan alan gazete olduğunu da hatırlatalım.

Fatih Polat’ın yazısı