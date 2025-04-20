Fatih Polat: Siyaset sokağa çıkarken sokağın soluğu, gücü ve enerjisi siyasete taşındı

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İktidarın, muhalefeti dağıtmak ve bölmek için yargı sopasını fütursuzca kullandığı bu süreci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel sıklıkla ‘darbe’, ‘cunta’ gibi ifadelerle nitelerken, Erdoğan’ı da ‘cunta başı’ olarak tarif etti. Yaygın kullanılan bu tarife, darbenin demokratik bir sürece karşı yapılacağı ve dolayısıyla Türkiye’nin şu anki gerçekliğinde doğru bir tanım olmadığı yönünde itirazlar da geldi. Aslında ‘demokrasi’ derken, ifade, örgütlenme, temsil, seçme ve seçilme hakkı gibi temel özgürlüklerin var olduğu bir sisteme gönderme yapıyor olsak da, göreli bir kavramdan söz ediyoruz.

Tüm hukuki kavramlar arasında en çok egemenlik kavramının güncel çıkarların hükmü altında olduğunu söyleyen Carl Schmitt, ‘Siyasi İlahiyat’ adlı kitabına, “Egemen, olağanüstü hale karar verendir” cümlesiyle başlarken, ideolojik altyapısının inşasında pay sahibi olduğu faşizm açısından bir çerçeve de çizmiş oluyordu. Çok büyük bedeller ödenerek kazanılmış olan oy, temsil, ifade ve örgütlenme özgürlüğü gibi temel hakların, egemenlere karşı korunabilmesi de sürekli bir mücadele işidir. Bu yönüyle demokrasi hiç bitmeyen bir uzun yürüyüştür.

Gençlerin İstanbul Üniversitesinde polis barikatını yıkarak önünü açtığı dalga, Türkiye’de faşizmin kurumsallaşması yolundaki sınır tanımazlığa kitlesel itirazın yolunu açtı. Siyaset sokağa çıkarken, sokağın soluğu, gücü ve enerjisi siyasete taşındı. 19 Mart’ın önümüze bir kez daha koyduğu gerçek şudur: Kazanılmış olan haklara dönük saldırılara ‘Geçit vermemek’, faşizmin kurumsallaşmasına ‘Örgütlü bir mücadelenin parçası olarak’ itiraz etmek, bugün artık ‘bir hayat memat meselesi.’

Fatih Polat’ın yazısı