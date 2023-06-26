Fatih Polat: Rusya’daki isyan ‘darbe girişimi’ olarak adlandırılamaz

Rusya’da paralı asker grubu Wagner’in, Rus ordusuna karşı isyanı, birçok özelliği ile tartışılmayı hak edecek kadar kallavi bir konu.

Öncelikle Rusya gibi büyük bir güç açısından karşılaşılan isyanın, şu ana kadarki oluş biçimi bakımından bir ‘darbe girişimi’ olarak adlandırılamayacağını belirterek başlayalım. Zaten habercilik açısından ciddi yayın organları ve haber siteleri de bu şekilde nitelendirmediler.

Ancak yaşanan olay, gerçekleştiği coğrafya olarak Rusya açısından kuşkusuz özel bir anlam ifade etse de örnekleri başka ülkelerde de görülebilecek, hatta farklı bağlamlarıyla görülen özellikler taşıyor.

Fatih Polat’ın yazısı