Fatih Polat: Peker’in savcılara öneride bulunması da ayrı trajedi

Bu ülkede derin devlet ve mafya ilişkileri bağlamında bilgi, belge ve analiz sorunu yok. Sadece internet ortamında bile açık kaynaklara dayanan onlarca yazı, haber, makale mevcut. Yazılmış çok sayıda kitap, YouTube’da yüzlerce video var.

Sorun şu ki, bu konuda yargının çalışmasını mümkün kılacak bir siyasal irade hakim olmadıkça, meydan karanlığa ve o karanlığın ürettiği ‘kahramanlara’ kalıyor.

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Yargıdan ses çıkmayınca Peker’in, 5. videosunda savcılara seslenerek tane tane önerilerde bulunmayı tercih etmesi de ayrı bir trajedi.

Fatih Polat’ın yazısı