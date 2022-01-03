Fatih Polat: İstanbul, Erdoğan ve partisi için iktidarın noktalandığı yer olmaya doğru gidiyor

Erdoğan, iktidarı boyunca 28 Şubat’ı eleştirdi, epey bir süre, hükümet oldukları halde iktidar olmalarının engellendiğini savunan mağduriyet açıklamaları yaptı.

Medya, istihbarat, emniyet, valilikler ve yargı araçları eliyle Meclisin 3. partisi HDP’nin aldığı oyları geçersiz kılmak için yapılanlar, kayyum atamalar, tutuklamalar ve bitmeyen davalar… Son olarak da İBB’ye kuşatma… Bunların yöntemsel açıdan o ‘Silahsız kuvvetler halletsin’ anlayışından ne farkı var?

Dönerek bağlayalım. İstanbul, Erdoğan ve partisi için bir süre öncesine kadar iktidarın başladığı yerdi. Artık o iktidarın noktalandığı yer olmaya doğru gidiyor. Bundan sonrası ‘Cumhur İttifakının, ‘muharebe’ ilanı karşısında, muhalefetin sahip olduğu haklı ve güçlü zemini doğru değerlendirip değerlendiremeyeceği meselesidir.

Fatih Polat’ın yazısı