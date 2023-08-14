Fatih Polat: İşçilerin haberleri yapılmasa bu vekil çok mutlu olacak

Şireci işçisinin direnişi boyunca kendilerinin yanında olan bir isim de Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca. Kentin 14 milletvekili var ve Karaca’nın sürekli yanlarında olan tek vekil olduğu direnişte İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ise hakkını arayan işçilere destek verenleri sosyal medya hesabından provokatörlükle itham ederek, işçilerin haberlerine yer veren Evrensel başta olmak üzere tüm gazete ve haber sitelerini ‘terör destekçisi’ olmakla suçladı. Yani BİRTEK-SEN ile Emek Partisi Milletvekili orada olmasa, Evrensel Gazetesi işçilerin taleplerine yer verip haberlerini yapmasa bu vekil çok mutlu olacak. Bunu da sınıfla siyaset arasındaki ilişkinin somut bir örneği olarak vurgulamış olalım. Yani her parti kendi sınıfının siyasetini yapıyor.

Ama unutulmasın, daha ortalarda İyi Parti diye bir parti yokken, Antep’te 1996’da sigortasız ve son derece ilkel koşullarda çalışmaya mahkum edilen 20 bine yakın dokuma işçisinin Ünaldı’daki direnişleri sırasında da Emek Partisi oradaydı. Evrensel Gazetesi de işçilerin eylemlerine düzenli olarak yer verdi. Sonunda Evrensel’de ‘Dokuma işçisi kazandı’ manşetini attık ve işçiler de o gazeteyi derneklerine astılar.

Yukarıda 11 yıl öncesine dair Hürriyet’ten aktardığımız haber de Şireci işçilerinin direnişine destek verenleri sosyal medya hesabından bir trol diliyle hedef alan İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban gibiler için. Türkiye’de o dönemin en çok tirajlı gazetelerin başında gelen ve dönemin büyük medya patronuna ait Hürriyet, Şireci işçisinin patronları kendilerini küfür ettiği için isyan ederek eyleme geçtiğini yazıyor.

Fatih Polat’ın yazısı