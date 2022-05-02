Fatih Polat: İnsanlar sadece seçmen değil

Evrensel’i düzenli takip edenler, ‘müzakere süreci’ olarak adlandırılan süreçte çeşitli fabrikalardan yansıyan işçi mektupları ya da işçilerle yapılmış söyleşilerde de, iktidarın çatışma yerine ‘müzakere’ fikrini dillendirmesinin, Türk işçiler arasında Kürt sorununun tartışılmasını kolaylaştırdığını ve silahsız çözüm fikrine dair yaklaşımın güçlendiğinin işaretlerini görmüşlerdir. Masanın devrilmesinden sonra oluşan yeni iklimin de negatif sonuçları olduğunu sıkça gözlemledik.

Tam burada durarak, o yüzde 30’un bize ne söylediğine dönebiliriz. İnsanlar sadece seçmen değiller. Bu ülkenin işçi ve emekçileri, halkları kendi deneyimlerinden de öğreniyorlar. Karşılıklı olarak evlere cenazeler geliyor, ekmek küçülüyor ve çatışma sürecinin içeride de baskıyı artıran politikalarla yaşamı kuşatmasının sonuçları her gün yeniden yaşanıyor. Gündelik hayat içinde edinilen, belki çoğu büyük acılarla da dolu deneyimler ve çeşitli pratikler de insanları değiştirip, dönüştürüyor.

Fatih Polat’ın yazısı