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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Polat: İktidarın Ay’a gitme hedefiyle desteklenen ‘Yeni Türkiye’sinin altı ili karanlıkta


Yani Bakan Dönmez’in, Kılıçdaroğlu ile polemik yaparken paylaştığı veri yaklaşık olarak Hakkari, Erzincan, Artvin, Ardahan, Bayburt ve Tunceli’nin toplam nüfusuna denk geliyor. Türkiye’nin bölücülük paranoyası üzerine kurulu ‘bir çakıl taşı bile vermeyiz’ söylemi ile desteklenen ‘yerli ve milli’ propaganda bakımından -yani Cumhur İttifakı düsturu açısından- bu tabloyu nereye koyacağız? İktidarın Ay’a gitme hedefi ve mega proje propagandalarıyla desteklenen ‘Yeni Türkiye’sinin ortalama altı ili karanlıkta. Ve bu gerçeklik muhalefet ile polemik yaparken övünülecek bir veri olarak zikrediliyor.

Fatih Polat’ın yazısı


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