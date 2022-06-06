Fatih Polat: ‘Hodri meydan’ diyen değil, konumunu korumaya çalışan bir Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Ankara’nın Kızılcahamam’da düzenlenen partisinin 30. istişare ve değerlendirme toplantısındaki konuşmasında da, Boğaz Köprüsü’ne “Her Yer Taksim Her Yer Direniş” pankartı asan TİP milletvekillerini hedef alarak, “Bunların parlamentodan silinip atılmasının adımlarının atılması lazım” ifadelerini kullandı. Aynı konuşmada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yanıt verirken söyledikleri de önemli: “Seçim tarihi belli, yeni tarih istiyor. Seçim tarihi belli olduğuna göre Haziran 2023’e hazırlan.”

Yani, seçimler konusunda ‘hodri meydan’ diyen değil, ‘Avucunuzu yalarsınız’ diyerek konumunu son dakikaya kadar korumaya çalışan bir Erdoğan var artık. Tek başına iktidarını kaybettiği 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden beri AKP, ortağı MHP ile birlikte muhalefeti kriminalize etme ve bitmeyen davalar zinciriyle muhalefeti mahkemelere sıkıştırma stratejisi izliyor.

Ülkenin içinde olduğu ekonomik tablo da, gerilim stratejisini iktidar açısından yegane seçenek haline getiriyor.

Fatih Polat’ın yazısı