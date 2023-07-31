Fatih Polat: Gazeteciyi kamusal alanda süpürme refleksi

Kamu otoritesinin denetlenmeyi sevmeme özelliği, siyasal rejimler otoriterleştikçe tarafsız olması gereken yargıdan, kolluk güçlerine kadar uzanan bir kesime kadar sirayet ediyor. Bu eğilim kamusal alanda yaygınlaştıkça, halkı bilgilendirmek için kamusal takip ve denetim görevi bulunan gazeteciler için hayat zorlaşıyor. Siyasal rejimdeki otoriterlik dozu arttıkça da artık gazeteciyi kamusal alanda süpürme refleksine kadar uzanan kamusal pratiklere tanıklık ediyoruz.

Hatırlanacağı gibi Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzasıyla 27 Nisan 2021 tarihini taşıyan ve valilikler aracılığıyla Türkiye genelinde uygulanması talimatı verilen 2021/19 sayılı genelge ile emniyet görevlilerinin kamusal alanda ses ve görüntü kaydının alınmasına yasak getirilmişti. Genelge sokakta görev yapan gazeteciler için tam bir zulme dönüştü. Gazetecilere yönelik olarak önceden de var olan polis şiddeti artık rutin hale geldi. Hak arama eylemlerinde şiddet kullanan polisi görüntüleyen gazeteciler, ‘Benim özel alanıma giriyorsun’ diyen polislerce darbedildiler.

Fatih Polat’ın yazısı