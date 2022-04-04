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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Polat: Gazetecilerin bir silah şirketi patronu tarafından da hedef alındığı günlere geldik


Unutulmasın, bir silah markasının “milli”lik söylemi ile kutsandığı bir ortamda, bu konuda sorgulayıcı her haber artık dava radarına girebilir. Artık o silah, alınıp satılan üzerinden para kazanılan ticari bir meta olmaktan çıkar ve dokunanı yakan bir nesneye dönüşür. Bir de o silah üreticisi güçlü siyasal bağlara sahipse bu davalar kaçınılmaz hale gelebiliyor

Tam bu noktada hatırlatalım. Bazı ‘gazeteciler’, ‘yerli ve milli İHA ve SİHA’larımız’ söylemini seviyor diye, gazetecinin işinin silah reklamı ya da propagandası yapmak olduğu sanılmasın.


Gazeteci iktidarların, devletlerin, patronların, silahların önünde eğilmez. Biz 56 yıl önce İlhami Soysal’ın durduğu yerdeyiz.

Fatih Polat’ın yazısı

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