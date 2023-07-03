Fatih Polat: Fransa’ya duyarlı, Türkiye’ye kör

‘Fransa’da Irkçılığa İsyan.’ İktidar basınının temsilcilerinden Yenişafak’ın önceki günkü manşeti böyleydi. Alt başlık da şöyle: “Polis şiddetinin arttığı ve ırkçılığın yükseldiği ülkede 17 yaşındaki Cezayir asıllı gencin ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürülmesi şehirleri savaş alanına çevirdi.”

Bu manşetin yayımlandığı gün Cumartesi Anneleri/Kayıp Yakınları, eylemlerinin 953. haftasında, AYM kararı bir kez daha ihlal edilerek İstiklal Caddesi’ne dahi çıkmalarına izin verilmeyerek gözaltına alındılar. Yenişafak’ın sitesinde haber bile olamadılar. Peki ne haber oldu? Yenişafak ve diğer iktidar medyasının hedef göstermeleri sonucu tutuklanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın CHP heyeti tarafından cezaevinde ziyaret edilmesi haber oldu. Nasıl oldu? Şu başlıkla: “CHP heyeti PKK elebaşı Öcalan’a övgü dolu sözleri nedeniyle cezaevine giren Merdan Yanardağ’a destek ziyaretinde bulundu.”

Fatih Polat’ın yazısı