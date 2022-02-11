Fatih Polat: Falyalı’nın arşivinin ne sonuç doğurabileceğini gördük

Arşivinin bir kısmı Peker’in eline geçmiş olan Halil Falyalı’nın arşivinin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner’in görüntüleri ile ilgili iddialarla birlikte gördük. Saner, Falyalı’dan elde edildiği belirtilen ve Peker’in yakınlarının eline geçtiği ifade edilen görüntüleri yalanlasa da istifa etti.

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, kara para iddialarının odağındaki Halil Falyalı’nın iktidardaki UBP’nin maddi destekçisi olduğunu söylemişti. Falyalı’nın, AKP’nin Kuzey Kıbrıs’taki siyasi operasyon süreçlerinde finansör olarak iş gördüğü Kuzey Kıbrıs’ta sıkça konuşuluyor ve yazılıp çiziliyordu.

Bu noktada bir gelişmeyi daha hatırlatalım. Kuzey Kıbrıs’ta darp ve yasa dışı sanal bahisle adı gündeme gelen Mehmet Akacan, 31 Ocak 2022 günü vuruldu. Oğlu Bulut Akacan, sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımında babasını Ulucanlar Çetesinin vurduğunu söyledi ve “Bizden 1 milyon sterlin istediler, vermedik” dedi. Bulut Akacan, tehdit mesajları aldıktan sonra, Büyükelçi Murat Başçeri ile görüştüğünü ve Büyükelçinin kendisine “Merak etme, benim köylülerimdirler, hallederiz” dediğini de iddia etti.

Fatih Polat’ın yazısı