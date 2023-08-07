Fatih Polat: CHP yerel seçimlere kadar yine sokağa mesafeli duracak

İç muhasebe açısından liderlik dahil birçok bakımdan büyük oranda içine gömülmüş görünen restorasyon muhalefetinin temsilcisi CHP, toparlanma tartışmalarını da büyük oranda yerel seçimlere bakarak kurduğu dikkati çekiyor. Yani önceki seçimde kaybetmenin temel nedenlerinden biri olan siyaseti sandığa indirgeme tutumu o cephede devam ediyor. CHP’nin yerel seçimlere kadar yine sokağa mesafeli duracağını, yani ‘provokasyona’ gelmeyeceğini gösteriyor şu ana kadarki eğilimi.

Burada asıl önemli olan, siyaseti sandıkla sınırlamayan kesimlerin bu sürece müdahale düzeyi açısından hal ve ahvalleridir. Halka, işçi sınıfına güven verebilecek bir siyaset ancak, halkın, sınıfın talepleriyle ve doğrudan onunla birlikte kurulabilir. Ağaçlar kesilmiş olsa da, Akbelen’deki ortaya konulan direnişin, iktidarın yandaş sermaye gruplarını püskürtmesi mümkündür. Bu başarılabilir.

Fatih Polat’ın yazısı