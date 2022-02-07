Fatih Polat: Büyük çoğunluk Suriyelilerle ilgili somut bir deneyime sahip olmadan görüş oluşturuyor

Mülteciler Derneği sitesinde, Türkiye’de kayıt altına alınmış geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 27 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 3 milyon 736 bin 91 kişi olarak ifade edilirken, SODEV’in araştırmasına katılanlar, Türkiye’deki Suriyeli sayısının 5 milyonun üzerinde olduğuna inanıyor.

‘Sizce Suriyeliler nasıl insanlardır?’ sorusu karşısında, ‘çalışkan’ diyenler yüzde 23.9, ‘temiz’ diyenler yüzde 10.3, ‘kibar’ diyenler yüzde 8.5, ‘güvenilir’ bulanlar ise sadece yüzde 8.6.

Katılımcıların yüzde 55.4’ü “Suriyeliler ülkelerine dönmeli” derken, yüzde 41.7’si de yük olarak gördüklerini söylüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 71.5’i Suriyelilerle “mecbur kaldıkça” iletişim kurduğunu belirtmiş.

Katılımcıların yüzde 62.8’i “Türkiye’de çalışmalarını asla istemiyorum” derken, “Suriyeliler tarafından kurulan bir işyeriyle alışveriş yapar mısınız?” sorusuna yüzde 46.7’si “kesinlikle yapmam” diyor.

Tüm bu negatif bakış açılarına karşı, “Son 5 yıl içerisinde Suriyelilerden bizzat zarar gördünüz mü?” sorusuna katılımcıların yüzde 77.3’ü hayır yanıtını vermiş. “Ailenizden biri zarar gördü mü?” sorusuna da yüzde 78.1’i hayır demiş.

Yani büyük çoğunluk Suriyeliler ile ilgili somut bir deneyime sahip olmadan, ekonomik nedenler başta olmak üzere bir dizi başka faktörden beslenen kalıp yargılarla Suriyelilere ilişkin görüş oluşturuyor.

Fatih Polat’ın yazısı