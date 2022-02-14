Fatih Polat: Bu suikasta yol veren siyasi ilişkiler silsilesini tam görebilecek miyiz?

Bugün de yine çalkantılı bir dönemde, Amerika’nın takibindeki ve arşivindeki bir görüntünün Kuzey Kıbrıs’ta başbakanın istifasını getirdiği Falyalı’nın suikastını konuşuyoruz. Falyalı cinayetinde ‘Söylemez Kardeşler’in adı geçiyor. Soruşturmayı yürütenlerin bize göstermek istediği fotoğrafı bir süre sonra daha net göreceğiz. Ama asıl önemli soru şu: Bu suikasta yol veren siyasi ve istihbari ilişkiler silsilesini tam olarak görebilecek miyiz?

Kuzey Kıbrıs’taki bir kaynağım, Falyalı’nın, Türkiye’de iş birliği içinde olduğu insanlardan bağımsız bir yapı oluşturmak istediğini belirterek ekledi: “Onun için temas içinde olduğu tüm siyasi, bürokrat ve önemli insanların zora sokacak ilginç bir video arşivi vardı. Bunun ele geçirildiği söylense de tümünün ele geçirilmediğini biliyoruz. Bunların bir şekilde dolaşıma sokulduğunu düşün.”

Yine değişimin tartışıldığı çalkantılı bir süreçte gerçekleşen Falyalı suikastını hangi gelişmelerin takip edeceği ayrıca önem taşıyor.

Fatih Polat’ın yazısı