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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Polat: Bu suikasta yol veren siyasi ilişkiler silsilesini tam görebilecek miyiz?

Bugün de yine çalkantılı bir dönemde, Amerika’nın takibindeki ve arşivindeki bir görüntünün Kuzey Kıbrıs’ta başbakanın istifasını getirdiği Falyalı’nın suikastını konuşuyoruz. Falyalı cinayetinde ‘Söylemez Kardeşler’in adı geçiyor. Soruşturmayı yürütenlerin bize göstermek istediği fotoğrafı bir süre sonra daha net göreceğiz. Ama asıl önemli soru şu: Bu suikasta yol veren siyasi ve istihbari ilişkiler silsilesini tam olarak görebilecek miyiz?

Kuzey Kıbrıs’taki bir kaynağım, Falyalı’nın, Türkiye’de iş birliği içinde olduğu insanlardan bağımsız bir yapı oluşturmak istediğini belirterek ekledi: “Onun için temas içinde olduğu tüm siyasi, bürokrat ve önemli insanların zora sokacak ilginç bir video arşivi vardı. Bunun ele geçirildiği söylense de tümünün ele geçirilmediğini biliyoruz. Bunların bir şekilde dolaşıma sokulduğunu düşün.”


Yine değişimin tartışıldığı çalkantılı bir süreçte gerçekleşen Falyalı suikastını hangi gelişmelerin takip edeceği ayrıca önem taşıyor. 

Fatih Polat’ın yazısı

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Nedir bu ‘yaşanan’lardan çektiğimiz!

Birçok metinde, özellikle haberlerde, ama konuşmalarda da ‘yaşanan’ kelimesi çıkıp duruyor karşımıza. Bir iki yıldır, iki kitap çalışması için Türkçe yazılmış, kurgu olmayan 200 kadar kitap okudum, artık yaşamayan yazarlarımızın elinden çıkmış, bunlarda galiba hiç rastlamadım ‘yaşanan’ kelimesine. Demek ki son yıllarda tedavüle girmiş, yaygınlık kazanmış. Yaygınlık demek az, ‘yaşanan’sız cümle kurulamıyor gibi.

Bu genç kızlar da kim?

Dolayısıyla Almanya ve Fransa’nın Rusya’yı kas gücüyle değil, ortak çıkarlara vurgu yaparak daha ılımlı bir yola sokması barış için en güçlü ihtimal. Yoksa NATO’nun Ukrayna’yı askeri olarak savunacağı yok; Putin’e de böyle geri adım attırmak mümkün değil. Kıta Avrupası misyonunun başarıya ulaşması bizim için de en iyi senaryo olur. Aksi taktirde enerji faturası, kaybolan turizm gelirleri, jeopolitik gerilim derken kendimizi yeni bir çukurda buluveririz.