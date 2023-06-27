Fatih Özatay: Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi ne?

Faiz kararı açıklandı. Peşi sıra dolar kuru aldı başını gitti. Artık ne kadar ‘hayırlı’ oldu bilmiyorum. İşin hayır kısmı bir tarafa, laf aramızda, bir uçtan ta öteki uca kadar giden yorumlar yapıldı/yapılıyor faiz kararı üzerine. “Ancak o kadar izin alındı”dan tutun da “kur artacağı kadar artsın ki kısa vadeli sermaye girişi kolaylaşsın; döviz aksın”a kadar giden bir yorum yelpazesi ile karşı karşıyayız. Valla, bu bayram arifesinde dedikodu yapacak değilim. Boş ve de elbette çok eğlenceli dedikodular yerine ve bayramınızı kutlamadan önce Merkez Bankası’nın kararına ilişkin takıldığım temel noktayı kısaca belirteyim.

Allah aşkına, Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi ne? Neye göre şekillenecek enflasyon bekleyişleri? Faiz kararının açıklandığı Para Politikası Kurulu karar metninde sadece şu ifade var: “Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir.”

Fatih Özatay’ın yazısı