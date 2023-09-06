Fatih Özatay: KKM’nin maliyeti

Geçtiğimiz hafta KKM’nin ‘maliyeti’ hakkında bir tartışma fırtınası koptu. Ege Cansen’in Sözcü gazetesinde kaleme aldığı bir yazı tetikledi bu tartışmayı. O yazı hakkında bir şey yazmak istemiyorum. Kendi penceremden KKM’nin nasıl göründüğüne odaklanacağım. Ama zaten yazımın başından belli oldu; berbat görünüyor benim penceremden bakınca. KKM’yi yaratan kararlar patlattı enflasyonu. “KKM’nin ne günahı var” diye sorabilirsiniz enflasyonun patlamasında. Çok günahı var. Evet, para politikasının saçmalaması nedeniyle enflasyon patladı, KKM de o nedenle ortaya çıktı. Ama o saçma para politikasının sürmesi KKM sayesinde oldu; sadece sürmekle kalmadı, saçmalama dozu iyice arttı. Sıçrayan enflasyona rağmen politika faizi Mayıs 2022’den itibaren tekrar düşürülmeye başlandı. Son indirim Şubat 2023’te yapıldı ve politika faizi yüzde 8.5’e geriledi. Dolayısıyla, KKM’nin esas maliyeti sıçrayan enflasyon oldu.
SON HABERLER
Borsada yeni rekor
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,67 artışla 8.291,55 puanla rekor seviyeden başladı.
Çin devlet kurumlarında ‘iPhone’ yasağı
Çin, devlet kurumlarında çalışanlara Apple’ın ürettiği iPhone marka telefonları ve diğer yabancı marka cihazları iş için kullanmamaları ve ofise getirmemeleri yönünde talimat verildi.
ABD’de yolcu ishal olunca uçak geri döndü
ABD’den İspanya’ya giden uçak, bir yolcunun ishal olması sonucu kalkıştan iki saat sonra geri döndü.
Akşener, ‘belediyelerin kaybedilmesini göze almış’: 81 ilde aday çıkaracağız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde ‘belediyeleri kaybetmeyi göze alarak’ 81 ilde aday çıkaracaklarını söyledi.
Üniversitelilere vergisiz telefon: Erdoğan da ‘ekonomik durumu’ hatırlattı
Erdoğan, üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı konusunun bir sonraki kabine toplantısında ele alınacağını açıkladı.