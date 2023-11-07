Fatih Özatay: Hiçbir anlamı kalmayan yüzde 5 enflasyon hedefi değiştirilmedi

TCMB, geçen hafta perşembe günü yılın son enflasyon raporunu açıkladı. 2024 sonu enflasyon tahminini üç puan yükselterek yüzde 36 yaptı. TEPAV’ın Eylül ayında yayınladığı Ekonomik Görünüm Raporu’nda bu değer yüzde 39 olarak, Ekim başında yayınlanan IMF değerlendirmesinde ise yüzde 46 olarak tahmin ediliyor.

Rasyonele dönüşü simgeleyen bir ekonomi programı uygulanacağı açıklandı seçimlerden sonra. Bu çerçevede, çok yüksek düzeye ulaşması beklenen bütçe açığını düşürecek önlemler alındı. Finansal istikrarı bozucu bir dizi kararın geri alınmasına başlandı. TCMB yönetimi değişti. Para politikasında kademeli sıkılaşma süreci başladı. Kur Korumalı Mevduat belasından kurtulmak için bazı düzenlemelere gidildi. Hepsi doğru yönde adımlar.

Ancak, uzun bir süredir hiçbir anlamı kalmayan yüzde 5 enflasyon hedefi değiştirilmedi. Bu önemli bir hata. Ortada itibarı olan bir hedef olsa, bu hedefi zırt pırt değiştirmek açık ki o itibarı ortadan kaldırır. Kontrol edilmesi mümkün olmayan gelişmeler -mesela ham petrol fiyatlarında keskin bir artış- nedeniyle geçici bir süreliğine hedeften sapılacağı ortaya çıkmış olabilir. Salt bu nedenle elbette hedef değiştirilmez, enflasyon tahmininizi yukarıya çekersiniz. Bir süre sonra, uyguladığınız politika sayesinde, enflasyonun tekrar hedefle uyumlu bir yol izlemeye başlayacağını açıklarsınız.

Fatih Özatay’ın yazısı