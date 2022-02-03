Fatih Özatay: Enflasyonun düşmesi için döviz kurundaki dinginliğin korunması gerekiyor

Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz: Enflasyonun düşmesi için döviz kurundaki dinginliğin korunması gerekiyor. Onu korumak için ise enflasyonu, faizleri ve dolayısıyla riski düşürecek bir programa ihtiyaç var. Yumurta-tavuk öyküsü gibi oldu ama değil. İnandırıcı bir program ve uygulama varsa enflasyonu düşürmek mümkün; yoksa yukarıda verdiğim çok kaba enflasyon tahminleri iyimser kalır.
SON HABERLER
Otomotivci dertli: 300 bin liranın altında araç yok; faiz yüksek, taksit az
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, sektörde geçen yıl yüzde 20’ye yaklaşan daralmayı otomobil fiyatlarındaki hızlı artış ve mevcut kredi koşullarındaki yetersizliğe bağladı.
Bozdağ, hakimlere yüklendi!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakimlere yüklendi: 15 yerinden bıçak yemiş kadını bu hale getiren şiddet bağımlısı bu kişiyi adli kontrolle serbest bırakmaya bizim hukukumuz izin verir mi? Bunu tutuklamayacaksın da kimi tutuklayacaksın?
‘Bay Kemal’in zamanında sadece mum varmış, gaz lambası varmış
Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Sizin zamanınızda sadece mum vardı, gaz lambası vardı, biz bunları getiriyoruz” dedi.
Uzmanlar uyardı: Toplu taşımada kapı ve pencereleri açın
Göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Haluk Çalışır, belediyelere ‘salgının ucundan tutma’ çağrısı yaparak, toplu taşıma araçlarının havalandırılması için gerekli önlemleri almalarını istedi. Çalışır, kapalı ortamlardaki virüs yükünü azaltmak için kapı ve pencerelerin açık tutulması gerektiğini söyledi.
Sedef Kabaş için AYM’ye başvuru
‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) tedbir ve öncelik talepli bireysel başvuruda bulunuldu.