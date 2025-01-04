Fatih Çekirge: Görüşmeler uzayan bir ‘müzakere süreci’ne dönüşmeden sonuca ulaştırılmak isteniyor

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ‘tursuz görüşmeler’ düşüncemi kuvvetlendiren önemli bir açıklama yaptı.

Yayman çok sık konuşan bir isim değildir. Bir şey söylüyorsa, arkası doludur. Ölçülüp biçilmiştir.

Hüseyin Yayman diyor ki:

“Şehit analarının ağlamaması, Türkiye’nin bu terör belasından kurtulması için Sayın Bahçeli’nin çağrısı tarihsel önemdedir, ezberleri bozmuştur. Sayın Bahçeli çağrısını yapmıştır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda düşüncelerini dile getirmiştir. Teröristbaşı Abdullah Öcalan bir açıklama yapmıştır. Şimdi sıra DEM Parti’dedir. DEM Parti’nin bu tarihsel sorumluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir. Her şey yolunda giderse şubat ayı içinde önemli gelişmeler olacağını görüyorum…”

Bu sözlerden anlıyorum ki;

Bu görüşmeler uzayan bir ‘müzakere süreci’ne dönüşmeden sonuca ulaştırılmak isteniyor. Yani dediğim gibi ‘partiler arasında uzayıp giden turlar’ gibi beklentiler yoktur. Dahası yine Yayman’ın bu sözlerinden yola çıkarak en geç şubat ayında bir sonuç istenmektedir. AK Parti’de de genel olarak böyle bir karar olduğunu görüyorum.

Belli ki önümüzdeki birkaç haftada çok hızlı gelişmeler yaşayacağız.

Umarım ve bütün kalbimle isterim ki…

40 yıldır başımıza bela olan bu terör biter, analar daha fazla ağlamaz, Türkiye teröre ayıracağı maddi ve manevi gücünü çok daha büyük hedeflere ayırabilir.

Barış ve demokrasi galip gelir.