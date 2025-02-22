Fatih Çekirge: Ankara zirvesinden Trump'a giden mesaj

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin Ankara ziyareti..

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte yapılan basın toplantısı…

Trump’a giden çok önemli bir mesajın kendisiydi.

Mesaj şuydu:

“Sayın Trump, Rusya-Ukrayna savaşının çözüm adresi olarak Türkiye yerine Suudi Arabistan’ı seçtiniz. Oysa burada taraflardan biri olan Ukrayna’nın da olması gerekiyordu. İşte Zelenski Ankara’ya geldi ve Türkiye’nin garantör olabileceğini açıkladı.

Türkiye ise kriz boyunca Rusya ve Ukrayna ile görüşen tek ülkedir. Esir takaslarından mayın temizliğine, tahıl gemisi geçişlerine kadar Türkiye’nin yaptığı arabuluculuklar ortadadır. Bu durumda sorunun çözümüne ev sahipliği yapacak en uygun ülke Türkiye’dir. Türkiye ve Ukrayna’yı dışlamak yanlıştır.”

Elbette bu yazdıklarım Washington’a gönderilmiş resmi bir mesajdan alıntılar değildir.

Ama bazen diplomaside, bir toplantı, bir görüntü tam bir mesaj haline gelir.

Ankara’daki zirve de Washington’a verilmiş böyle bir mesajdır.

Fatih Çekirge’nin yazısı