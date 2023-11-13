Fatih Altaylı: Yargıtay kararı daha önemliyse AKP 15 sene önce kapatılmış ve yöneticileri siyasi yasaklı olacaktı

Anayasa Mahkemesi mi yoksa Yargıtay mı daha üsttedir tartışması yapan ve iktidar uğruna hukuk cinayeti işlemeye hazır olanlara acıyorum.

Ve onları 2008 yılına geri götürmek istiyorum.

2008 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi’nde bir dava açtı.

Davanın konusu “AK Parti’nin kapatılması ve partinin yöneticilerine ve eylemleri ile partinin kapatılmasına neden olanlara siyasi yasak getirilmesi” idi.

Dikkat edin, davayı açan Yargıtay’dı.

Davanın görüldüğü yer ise Anayasa Mahkemesi.

Sonuçta Anayasa Mahkemesi 3 gün süren görüşmelerden sonra Yargıtay’ın talebini karara bağladı ve Başkan Haşim Kılıç Anayasa Mahkemesi’nin kararını açıkladı.

“AK Parti’nin kapatılmasına yönelik açılan dava sonucunda AK Parti kapatılmamıştır.”

Şimdi “Yargıtay mı üsttedir, Anayasa Mahkemesi mi üsttedir? Hangisinin kararı hukukidir, hangisinin kararı hukuki değildir?” tartışması yürütenlere ve sözde hukukçu geçinenlere bu durumu hatırlatıyorum.

Eğer şimdi işinize geldiği gibi “Yargıtay kararı daha önemli” idi ise AK Parti bundan 15 sene önce kapatılmış ve tüm yöneticileri siyasi yasaklı hale gelmiş olacaktı.

Fatih Altaylı’nın yazısı