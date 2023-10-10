Fatih Altaylı: Ulan, adam geçinemiyor senin verdiğin maaşla da o yüzden çalışıyor

Emeklilere “muhteşem!” bir müjde geldi.

İktidarımız 7500 TL maaş alan emeklilere “bir defaya mahsus” olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeye karar verdi.

Ama hemen heveslenmeyin.

“Hem emekli olup hem de çalışanlar kapsam dışı.”

Tam Türk işi.

Verilen miktar zaten sadakadan hallice.

170 dolar.

O da bir kerelik.

Ve çalışmayan emekliye.

Yani kayıt dışı çalışıyorsanız sorun yok. Kayıt içi ise sadaka bile yok.

Zam bekleyen emekliye 5000 TL.

Bir kerelik.

Kendi medyası bile 10 bin TL beklerken 5 bin TL.

Gerçekten sadaka.

Hatta o bile değil.

Ve çalışan emekliye yok.

Zannedersin çalışan emekli keyfinden çalışıyor.

Ulan, adam geçinemiyor senin verdiğin maaşla da o yüzden çalışıyor.

Alman emeklisi mi bu, aldığı maaşla gelip Alanya’da villada yaşasın.

Geçinemediği için çalışıyor, sefalet sınırında yaşadığı için çalışıyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı