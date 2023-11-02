Fatih Altaylı: Tolga Şardan’ın tutuklanması aslında gazetecilere gözdağıdır

Bana göre Tolgan Şardan ne yazarsa doğrudur.

Gözaltına alınıp, ardından tutuklanmasına neden olan MİT’in Adliyelerle ilgili bir rapor hazırlayıp, Cumhurbaşkanı’na sunduğu yolundaki haberi de okudum.

Haberin doğru olmadığını düşünmek bir yana, haberin Saray kaynaklı olduğunu, toplumda ciddi bir huzursuzluk yaradan adalet meselesinde Cumhurbaşkanı’nın da rahatsızlığını belgelemek ve adaletteki sorunların Cumhurbaşkanlığına gölge düşürmesini engelleme amaçlı olarak sızdırıldığını düşündüm.

Açıkçası böyle bir raporun varlığı, umut verici bir gelişme olarak görülebilirdi.

Ancak Şardan bu haberin gerçek dışı olduğu iddiası ve “doğru olmayan bir bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla tutuklandı.

Zaten artık iki suç var.

Ya “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”ten tutuklanıyorsunuz ya da “doğru olmayan bilgiyi alenen yaymak” suçundan.

Tolga Şardan bu haberinin doğruluğunu kanıtlayan belgeleri sunsa bu kez de “devletin gizli kalması gereken belgelerini yayınlamak” suçundan tutuklanacaktı.

Kesin.

Beyzbol şapkalarının içindeki etikette yazar “One size fits all” diye. Yani “Her bedene uyan tek ölçü” diye. Küçük ayarla her kafaya oturur.

Bu suçlamalar da aynen öyle.

Herkese uydurulabiliyor.

Tolga Şardan’ın tutuklanması aslında gazetecilere gözdağıdır.

“Haber yapmayın, başınıza bela almayın”

Sayıları giderek azalan gerçek gazetecilere, hakiki muhabirlere mesajdır.

Fatih Altaylı’nın yazısı