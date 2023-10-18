Fatih Altaylı: Tek bir bombayla dünya siyasetinde çok önemli bir değişimin önü açılmış olacak

Gazze’de bu denli insanlık dışı bir olayın meydana gelmesi, sadece bölgede değil, dünyanın her yerinde ama özellikle de Avrupa’da, Müslüman göçmenlerin yüksek sayılara ulaştığı Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve hatta İngiltere gibi ülkelerde de ciddi bir tansiyon artışına neden olacak, siyaseti yeniden şekillendirecek.

Hastane bombalaması bu ülkelerdeki radikal İslamcı grupların yanı sıra, pek de radikal olmayan Müslümanları da öfkelendiren ve tepkisiz kalamayacakları bir olay.

Bu ülkelerde Müslüman gruplar çok ciddi tepki gösterecek, muhtemelen önemli toplumsal olaylara neden olacaklar.

Bu ülkelerde yeni bir çatışma ortamı oluşacak ve yeni fay hatları ortaya çıkacak.

Bunun yaratacağı toplumsal huzursuzluk, pandemi sonrasının ekonomik sıkıntıları ile de birleşecek ve çok doğal bir sonuç olarak bu ülkelerdeki ırkçılığı, yabancı düşmanlığını arttıracak.

Zaten güçlenmekte olan aşırı sağ partileri daha da güçlendirecek, bunları iktidar yolunu daha hızlandırılmış biçimde açacak.

Tek bir bomba ile dünya siyasetinde çok önemli bir değişimin önü açılmış olacak.

Bu bombayı kim atmışsa, hatta daha öncesinde Hamas’ı İsrail’e kim saldırtmışsa çok önemli bir stratejik akla sahip olmalı.

Milyonlarca kim olduğu belirsiz mültecisi ile Türkiye’de bu gelişme karşısında risk altındaki ülkelerden biridir.

İnşallah bu riskin de farkındadır.

Fatih Altaylı’nın yazısı