Fatih Altaylı: Sonbaharda seçime gidilecek gibi görünüyor

Altılı masa ne yapıyor, ne düşünüyor, ne planlıyor bilmiyoruz. Daha çok havanda su döver gibi bir halleri var. Ancak bir şeyin farkında olmaları lazım.

İktidarın tüm adımları sanki Sonbahar’da bir yerel seçim olacakmış gibi atılmaya başlandı. Sonbahar’da tüm imkanlar zorlanacak yaratılacak bir yalancı bahar havası ile seçime gidilecek gibi görünüyor.

İktidar ekonomide kısa süreli de olsa bir bolluk, bir iç gerilim, bir karşıtlık, arada bir de askeri başarı ve biraz da göçmen yollama operasyonu yapıp, bir fırsat penceresi açabilirse kesin seçime gidecek.

Toplantıdayken duymayabilirler, ben haber vereyim.

Fatih Altaylı’nın yazısı