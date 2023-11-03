Fatih Altaylı: ‘Şerefsizlere’ gık çıkaramıyorlar

İktidar yanlısı “kamuoyu” dediğimiz şey ilginç.

AFAD’ın depremzedelere 500 bin TL yardım yapan Babala TV’ye verdiği teşekkür belgesi için kıyameti koparıyorlar ve AFAD’ı “Kardeşim 100.000 TL’nin üzerinde yardım yapan herkese teşekkür belgesi verdik” diye açıklama yapmak zorunda bırakıyorlar ama “şerefsizlere” gık çıkaramıyorlar.

Şerefsizler dediğim, meşhur ‘Türkiye tek yürek” gecesi televizyonlara bağlanıp milyar milyar bağışladığını açıklayıp, sonra sırra kadem basan “şerefsizler”.

Temmuz ayında ben bu meseleyi ilk gündeme getirdiğimde “şerefsizlerin” söz verip ödemediği yardım miktarı 41 milyar TL idi.

Bu yazımın hemen ardından aralarında iktidara yakın bazı müteahhitlerin de bulunduğu birkaç iş adamı arayıp “Haklısınız. Biz kuruşu kuruşuna şu kadar ödedik ayrıca bunun dışında deprem bölgesinde şu faaliyetleri yaptık” dediler.

Hatta kendileri de töhmet altında kaldıkları için gerek AFAD’ı, gerekse AFAD’ın üzerindeki siyasi iradeyi de arayarak söz verdikleri yardımları ödemeyenlerin açıklanmasını istediklerini söylediler.

Ancak iktidar bu konuda kendilerine yakın işinsanlarını da dinlememeyi tercih etti.

Belli ki, ödemeyenler daha da hatırlı yakınlardı.

Sonra Ağustos’ta konuyu bir kez daha gündeme getirip “şerefsizlerin bu parayı ödeyip ödemediklerini” bir kez daha sordum.

Para ödenmemişti.

Ancak bu kaz bahaneler bana iletildi.

Bu paraları “ödemeyen” değil “ödeyemeyenler” genelde kamu bağlantılı şirketlerdi ve genel kurul onayı olmadan bu yardımı yapamıyorlardı. Bu yüzden genel kurullarını beklemek zorundaydılar.

Aradan 3 ay daha geçti.

Bu kez bir milletvekili TBMM çatısı altında sordu.

30 milyar hâlâ ödenmemişti.

Ama ödemeyen “şerefsizlerin” adı ya da unvanı yine açıklanmıyordu.

Hâlâ “koruma altındaydılar”.

Ve tüm şerefsizler gibi “avanta” yapmaya devam ediyorlardı.

Çünkü kampanya yapıldığı sırada söz verdikleri ve ödemedikleri bu bağış miktarı hemen hemen 1 milyar 600 milyon dolar ediyordu.

Bugün ise 30 milyarın dolar karşılığı 1,06 milyar dolar.

30 milyarın yüzde 30’u buharlaştı bile.

Şerefsizliğe biraz daha devam edip beklerlerse AFAD’a bir 10 dolar atıp sözlerini yerine getirmiş olacaklar.

Ve iktidar yanlısı “kamuoyu” dedikleri trol taifesi bunlara değil söz verdiği yardımı yapanlara saldırmaya devam edecek.

Fatih Altaylı’nın yazısı