Fatih Altaylı: RTÜK başkanlık koltuğuna oturtulan zat söylediklerinin hesabını yargıda verecek

RTÜK başkanlık koltuğuna oturtulan zatın ben ve Celal Şengör hakkında söylediği seviyesiz cümlelere yanıt vereceğimi zannediyorsanız yanılıyorsunuz.

Kendisi söylediklerinin hesabını yargıda verecek.

Bana basın kartı bile olmayan sözde gazeteci demesi o kafa için çok normal.

Ben sahibine birtakım avantajlar sağladığı ve “ayrıcalıklı bir sınıfı yarattığı için” basın kartına karşı çıktım ve hakkım olduğu halde almadım.

Onun gibiler ise ayrıcalıklı bir sınıf olabilmek için her şeyi yapmaya hazır olduklarından bunu anlamaları mümkün değil.

Benim gazeteci olduğuma onun gibiler değil, okurlar karar verir.

Onun gibilerin ne olacağı ise başkalarının iki dudağı arasındadır.

Onun için benim kuyruğum diktir.

Onun gibiler ise sürekli sallamak zorundadır.

Fatih Altaylı’nın yazısı