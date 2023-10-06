Fatih Altaylı: NATO’nun lider ülkesi, müttefikinin SİHA’sını, terör örgütüne tehdit oluşturduğu için vurmuş

İlk açıklama terör örgütünden geldi.

PKK, Suriye’nin kuzeyinde bir Türk SİHA’sı düşürdüklerini açıkladı.

Ardından Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye ait bir SİHA’nın düşürülmesinin söz konusu olmadığı şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu durumda ortaya kocaman bir soru işareti çıktı.

Bölgede Türkiye dışında kimin SİHA’sı olabilirdi?

PKK’nın mı, ABD’nin mi, Rusya’nın mı, İran’ın mı, Suriye yönetiminin mi?

Kimin?

Vurulan SİHA Türkiye’nin değilse kimindi?

PKK acaba ABD’ye ait bir SİHA’yı mı vurmuştu?

Amerikan SİHA’sı dost ateşi ile mi düşürülmüştü?

Biz bu soruların cevabını ararken, kuşku bulutlarını ortadan kaldıran Pentagon oldu.

SİHA’yı vuran PKK değil ABD idi ve Türkiye’ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı, ABD’ye ait bir F 16 tarafından vurulup düşürülmüştü.

NATO’nun lider ülkesi, NATO’daki müttefikinin SİHA’sını, işbirliği yaptığı terör örgütüne tehdit oluşturduğu için vurmuştu.

Biz ABD’den bize F 16 satmasını beklerken ve Washington Büyükelçisi Murat Mercan çevresine “O iş çözüldü. Yakında F 16’ları alırız” derken bir Amerikan F16’sı bizim tayyaremizi vuruyordu.

Vahim bir durumdu.

Fatih Altaylı’nın yazısı