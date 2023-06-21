Fatih Altaylı: Mesele masada kaç kişi olduğu değil

Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin aydınlığa çıkması için değil 6’lı masa, gerekirse 16’lı masa kuracağım” buyurdu.

Belli ki, ders almamış.

Mesele masada kaç kişi olduğu değil, masadaki samimiyet ve uyum.

Kılıçdaroğlu hepimizin takdir ettiği bir 6’lı masa kurdu.

Kurdu da ne oldu!

Masanın en önemli konusu bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemekti.

1 yıl masada bu konuyu konuşturmadı.

Konu ne zaman açılsa kapattırdı. Dışardan bakanlar “Herhalde isim belli ama açıklamıyorlar” diye düşündü. İsim kılıçdaroğlu’nun kafasında belliydi, kendisiydi ama son ana kadar paylaşmadı.

Ve son toplantıda kendini dayattı. Haklı olarak itiraz eden ve o güne kadar defalarca “Aday belirleyelim” talebi karşılıksız bırakılan Meral Akşener “Oyunbozan” durumuna düşürüldü.

Ve seçim kaybedildi.

Ve şimdi “Gerekirse 16’lı masa kurarım” diyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı