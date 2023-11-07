Fatih Altaylı: Meğer millet ona oy verdiğini zannederken aslında onun ipi başkasının elindeymiş

Sözde muhalif görünüp, aslında iktidarın konsolidasyonuna yıllardır hizmet edenler, CHP’deki değişime de hemen saldırmaya başladılar.

“Bu aslında değişim falan değil” diyerek.

Ve değişimi destekleyenleri toptan satılmışlar olarak niteleyerek.

Kim satılmıştır, kim satıcıdır, kim pazarlamacıdır bilmem.

Ama bunu söyleyen arkadaşlara bir tavsiyem var.

Hele bir durun bakalım.

Bakın bakalım CHP’nin yeni yönetimi ne yapacak.

Neyi değiştirmeye çalışacak.

Değiştirmeye çalışacak mı!

Çalışırsa ne değişecek…

Kılıçdaroğlu’nu gördük 12 yıldır.

Meğer millet ona oy verdiğini zannederken, aslında onun ipi başkasının elinde imiş!

Kim olduğunu bilmediğimiz danışmanların.

Sosyal demokratların oyu ile meğer sağı, siyasal İslamcıları bekliyormuş.

O kalsa daha mı iyiydi!

Bir bakalım ne yapacak Özgür Özel.

Kılıçdaroğlu kalsa, İstanbul kesin kaybediliyordu.

Onu mu istiyordunuz da, değişimden bunca rahatsız oldunuz!

Fatih Altaylı’nın yazısı