Fatih Altaylı: Körfezin zengin Arap ülkelerinde hemen hemen hiç Arap göçmen ya da mülteci yok

Kuveytli bir şerefsize sordum “Zengin Körfez ülkelerinde kaç Suriyeli mülteci var?” diye.

Kendisinden yanıt beklediğimden değil, buradaki “aşıklarından” belki bir ses gelir diye.

Almaza yattılar, ne de olsa aynı şeyin laciverti hepsi.

Emperyalist uşağı, Türkiye’yi yıkmak isteyenlerin işbirlikçisi.

Ben size söyleyeyim.

Körfezin zengin Arap ülkelerinde hemen hemen hiç “Arap göçmen ya da mülteci yok.”

Evet yok.

Mesela o şerefsizin ülkesindeki Suriyeli göçmen sayısı 0. Yazı ile sıfır.

Onda yok da diğerlerinde var mı!

Yok gibi bir şey.

Katar’ın günahını almayalım. Orada 189 adet Katarlı ve Suriyeli varmış. Yüzde 80’i kadın ve çocuk.

Suudi Arabistan ise “Bizde 500 bin göçmen var” diyor ama göçmenleri gören yok. Ülkede resmî olarak 454 göçmen görünüyor.

Zaten Gulf Cooperation Council, yani Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın oluşturduğu “Körfez İşbirliği Konseyi” 2014 yılında hep birlikte Suriyeli göçmenlere ülkelerinin kapıları kapama kararı almış.

Değil göçmen, pasaportuyla gelen Suriyeli turisti bile ülkelerine almıyorlar.

Fatih Altaylı’nın yazısı