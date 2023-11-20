Fatih Altaylı: Kola dökerek kaç Nobel alınır?

Beni dinlemezler ama bizim arkadaşlara birisi söylerse iyi olur.

Coca Cola dökerek, McDonald’s taşlayarak, Starbucks basıp oturanları tartaklayarak Yahudilerle baş edemezsiniz.

Olsa olsa komik olursunuz, eninde sonunda rezil olursunuz.

Eğer inandığınızı söylediğiniz veya zannettiğiniz İslam’ı yüceltmek, İslam toplumunu güçlü ve saygın bir hale getirmek istiyorsanız yapmanız gereken öğrenmek, bilgi ve bilim ile zenginleşmektir.

Bakın size birkaç şey hatırlatayım.

Nobel ödüllerini bilirsiniz, duymuşsunuzdur.

Edebiyat ve Barış Ödülü dışındakiler bilim alanında en büyük katkıyı yapan kişilere verilir.

1901 yılında verilmeye başlanan bu ödüllerin 100 yılı aşan tarihinde yüzde 65,4’ünü Hristiyanlar alırken, yüzde 21,1’ini Yahudi bilim insanları almıştır.

Yüzde 10,5’ini kazananlar Ateist ve Agnostikler olurken, Budistler yüzde 1,1’ini, Müslümanlar ise binde 8’ini kazanmıştır.

Edebiyat ve barış dışındaki ödülleri alan Müslüman bilim adamlarının tamamı çalışmalarını Batı ülkelerinde sürdüren Müslüman bilim adamlarıdır.

Dünya nüfusunun binde 2’sini oluşturan Yahudiler, Nobel ödüllerinin yüzde 21’ini alırken, dünya nüfusunun yüzde 25’ini oluşturan Müslümanlar bu ödüllerin sadece binde 8’ini alıyorsa, burada bir yanlış yapıyorsunuz demektir ve bu yanlıştan kaynaklanan farkı Cola dökerek kapatamazsınız.

Fatih Altaylı’nın yazısı