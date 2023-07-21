Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu daha kimlere ne sözler verdi?

Ümit Özdağ “İkinci turda destek karşılığı Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşmıştık. Zafer Partisi’ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığını verecekti” diye bir açıklama yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak hemen bir açıklama ile yanıt verdi.

“İki protokol yaptık ama üç bakanlık ve MİT müsteşarlığının verileceğine dair bir madde ve düzenleme yer almamaktadır” dedi.

Ben de buradan “Ümit Özdağ bu belgeyi açıklamak zorundadır” diye bir çağrıda bulundum.

Ve dün gece Kemal Kılıçdaroğlu “Evet Ümit Özdağ ile anlaşmıştık. Üç bakanlık ve MİT’i kendilerine verecektim” dedi.

Bu durumda CHP Sözcüsü Faik Öztrak hepimize açık, aleni bir yalan söylemiştir.

Parti sözcüsü olarak söylediği bu yalan bir gün sonra kendi genel başkanı tarafından ortaya çıkarılmış, yalancılığı tescillenmiştir.

Yok eğer yalan söylememişse bu da vahimdir.

CHP Genel Başkanı, partideki en yakın adamlarından bile gizli kapaklı işler çevirmekte, sözler vermekte ve bu sözleri verdiğini genel başkanı olduğu parti ile bile paylaşmamaktadır.

Bu durumda bir liralık onuru olan bir parti sözcüsü o anda sözcülük görevinden istifa eder.

Bu rezaletin ortaya çıkmasından sonra Faik Öztrak hâlâ Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye devam edecek mi onu de merak etmiyor değilim.

Bir diğer merakım ise Kılıçdaroğlu’nın daha kimlere ne sözler verdiği.