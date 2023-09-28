Fatih Altaylı: İmamoğlu’nu yıpratma ve yıkma işi CHP’ye kalıyor

CHP’nin İstanbul’u kaybetmek, İstanbul’u AK Parti’ye geri vermek için Muharrem İnce’ye ihtiyacı yok.

Bunu kendi başına becerecek güce sahip ana muhalefet partisi.

İstanbul’da geçen seçim mucizevi bir şekilde belediye başkanlığını kazanan biri var CHP’nin elinde.

Ekrem İmamoğlu.

İstanbul’un dış çeperinde bir ilçenin, adı sanı duyulmamış belediye başkanı iken aday yapıldı.

Beklenmedik bir performans göstererek kazandı ve 4 yıldır kenti yönetiyor. Bu sürenin yarıya yakını pandemi dönemine denk geldi. İktidarın tüm engellemelerine, tüm tuzaklarına rağmen kendi yönetmeyi becerdi.

Bu yüzden de tüm karalamalara rağmen hâlâ “Kendisine oy verebilirim” diyenlerin oranının yüzde 60’ın üzerinde olduğu söyleniyor, AK Parti’nin yaptırdığı tüm anketlerde yüzde 50’nin üzerinde oy aldığı görülüyor. Belli ki, AK Parti ne yaparsa yapsın İmamoğlu yıkılmıyor.

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Hal böyle olunca İmamoğlu’nu yıpratma ve yıkma işi CHP’ye kalıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu sanki İmamoğlu nasılsa seçilmez diye aday göstermiş ve seçilince aday gösterdiğine pişman olmuş gibi davranıyor. İmamoğlu’nun en zor günlerinde bile yanında değil, Almanya’da olmayı tercih ediyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı