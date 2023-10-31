Fatih Altaylı: İçinde ne olduğu belirsiz bir Türkiye Yüzyılı söylemine katılmamak halkı kin ve düşmanlığa tahrik mi oluyor!

Antalya’da, özel bir okulda, bir öğretmen, Emine Karakaş, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir konuşma yapıyor.

İktidarı, iktidar politikalarını eleştiriyor.

Türkiye Yüzyılı söylemini eleştiriyor.

Küfür yok, hakaret yok.

Konuşma sosyal medyada popüler olunca, savcılık harekete “geçiyor” ve “geçiriliyor.”

Antalya Emniyeti hemen gelip öğretmeni gözaltına alıyor.

Gerekçe, halkı kin ve düşmanlığa tahrikmiş.

Anlamadım.

İktidarın politikalarını eleştirmek, içinde ne olduğu belirsiz bir Türkiye Yüzyılı söylemine katılmamak halkı kin ve düşmanlığa tahrik mi oluyor!

Öğretmen hanımefendinin bu konuşmayı okulda yapmasını “yer ve zaman” açısından eleştirebilirsiniz.

Bu konuşmanın yeri okul bahçesi değildir diyebilirsiniz.

Orada her görüşten öğrenci, her görüşten veli var, burası ideolojik bir konuşma için uygun olmadı diye bakabilirsiniz konuya.

Farklı düşünen bir veli sertçe itiraz etse, bayrama gölge düşecek, bu konuşmayı yapmanız uygun olmadı diye de düşünebilirsiniz.

Hatta Milli Eğitim Bakanlığı kendi içinde bir soruşturma açabilir, hatta belki bir disiplin cezası da verebilir.

Bunların hiçbirine itiraz etmem.

Ama bir şartla.

Tersini yapan, yani okul bahçesinde hükümet politikalarını destekleyen, Türkiye Yüzyılı söylemini övene de aynı tepkiyi göstermek, öğrencilerin ve velilerin tepki göstermesi muhtemel söylemleri okula sokmamak gerekir anlayışı ile iktidar yanlısı söylem bile olsa soruşturma açmak kaydı şartı ile.

Ama öğretmen hanımefendinin söylediklerine savcılık soruşturması da neyin nesi!

Fatih Altaylı’nın yazısı