Fatih Altaylı: Her gün ağzını burnunu kırsalar acaba Hipokrat o yemini eder miydi

Sağlık hizmetlerindeki gelişmeyi “Bu dönemde büyük gelişme oldu. Eskiden onlar bize tepeden bakardı, şimdi biz onları dövüyoruz” diye tarif eden bir güruhun baş tacı olduğu ve en yetkili, hatta tek yetkili kişinin doktorlara “Giderlerse gitsinler” dediği bir ülkede, elbette ki hekimlere saldırılar sona ermez.

Her gün bir hekimin öldüresiye dövüldüğü, hekimlerin bıçaklandığı, komaya sokulduğu ilkellik kolay kolay sona ermez.

Dün yine bir doktor, hasta yakınları tarafından hastanelik edildi. İş öyle bir hale geldi ki, hastaneler artık kendi hekimlerini tedavi için özel travma servisi açacak noktadalar.

Kendisi de hekim olan Bakan Koca ise, bu konuda yıllardır gösterdiği hassasiyeti ve çabayı tek bir cümle ile çöpe atıp, hekimleri toptan töhmet edecek bir cümle kurunca artık ört ki ölem…

Belli ki, bu iş ne panik butonu, ne uygulanmayan cezalar ile düzelecek.

Daha kesin bir önlem almak, doktora şiddet uygulayanı, şiddet uyguladığına pişman edecek bir önlem lazım.

Bana göre tek bir çare var: Tedavi reddi

Hekimlerin, hekimlere şiddet uygulayan kişilerin tedavisini reddetme hakkı olmalı.

Hatta bu hekimlerin tercihine bırakılan bir hak değil, uygulanan bir ceza olmalı.

Hekime şiddet mi uyguladın?

5 sene hastaneye giremeyeceksin.

5 sene sonunda bir daha mı yaptın?

10 sene hastane yasağı.

Hadi sıkıyorsa hekime şiddet uygula.

Çok mu inatçısın, ille mi doktor döveceksin?

O zaman sürün, inim inim inle.

Ya da git özel hastaneye.

Orada paranla tedavi olmaya çalış.

O da oradaki doktor da seni reddetmez ise.

Diyeceksiniz ki, “Ama doktorların Hipokrat yemini var.”

İyi de, Hipokrat o yemini icat ettiğinde yani bundan 2500 yıl önce böyle bir ilkellik yoktu.

Kimse gidip Hipokrat’ı dövmüyordu.

Her gün ağzını burnunu kırsalar acaba Hipokrat o yemini eder miydi!

Fatih Altaylı’nın yazısı