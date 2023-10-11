Fatih Altaylı: Hamas kim yahu, Filistin davası Filistin Kurtuluş Örgütü’dür

Birkaç gün önce, göçmen destekli bir grup siyasal İslamcının “Mehmetçik Gazze’ye” sloganlarını eleştirdim.

“Savaştan kaçanlar, Türk askerini savaşa yollamak istiyor. O kadar hevesliyseniz atlayın otobüse, siz gidin Gazze’ye” dedim.

Sosyal medya üzerinden de “Dün Suriye’nin kuzeyinde Türk askeri yakanlar, bugün Türk askerini Gazze’ye yollamak istiyor” diye eleştirdim.

Haliyle kudurdular.

Sanki aynı soydan değillermiş gibi açıklamalar yaptılar.

Hiç Filistin halkının haklı davasının arkasına saklanmayın.

Biliyoruz ki, aynısınız.

Aynı ailenin çocuklarısınız.

Aranızdaki geçirgenlik bilinmeyen bir sır değil.

Zaten “Hamas Hamas” diye tutturmanızdan belli.

Zannedersin, Filistin davasının sahibi Hamas.

Hamas kim yahu!

70 küsur senelik bir dava ile Hamas’ın ne alakası var.

Filistin Davası FKÖ’dür, Filistin Kurtuluş Örgütü’dür.

İçindeki farklı fraksiyonlarla, farklı yöntemler belirlemiş gruplarla Filistin diye bir gerçeği dünyaya kabul ettiren ve sonunda da bunu barış içinde çözmek için adım atma cesaretini gösteren örgüt Filistin Kurtuluş Örgütü’dür.

Fatih Altaylı’nın yazısı