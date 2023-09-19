Fatih Altaylı: Gazeteci kılıklı Remoralar

AK Parti iktidarının Türkiye’ye verdiği zararlardan biri de, rakibini ya da muhalefetini de kendine benzetmek oldu.

Bugün başta CHP olmak üzere AK Parti’nin siyasi rakibi olmaya çalışan partilerin pek çoğu AK Parti’nin yöntemlerini benimseyerek siyaset yapan kötü birer AKP kopyası.

Hal böyle olunca bu partilerin, özellikle de CHP medyasının da AK Parti medyasından hiç ama hiç farkı kalmıyor.

Aynı derecede yandaş, aynı derecede partinin yarattığı kaynaklardan beslenmeye hevesli, aynı oranda parti tarafından yönetilip yönlendirilen, aynı siyasi beklenti içinde bir tür “Remora”lar.

Remora da neyin nesi diye soracak olanlar için anlatayım.

Belgesel izlemeyi seviyorsanız, köpekbalığı belgesellerinde bu oldukça saldırgan hayvanların hemen yanında, hatta neredeyse ağzının yakınında korkmadan yüzen daha küçük balıklar görürsünüz. Bunlara Remora brachyptera adı verilir.

Sadece köpek balıklarının değil, kılıç balığı gibi diğer büyük balıkların da çevresinden ayrılmazlar ve bu büyük balıkların avlarından artıklarla beslenirler. Hatta zaman zaman dişlerinin arasında kalan parçaları temizleyerek büyük balıkları rahatlatırlar.

Fatih Altaylı’nın yazısı