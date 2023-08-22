Fatih Altaylı: Emeklilere zam yapmayan cehape zihniyeti

Bir süre önce AK Parti’nin en önemli başarısının kendi yarattığı sorunları ve kendi yaptığı hataları sanki başkası yapmış gibi davranabilme ve kendi kitlesini buna inandırabilme yeteneği olduğunu anlattım.

Sağ olsunlar, her gün benim haklılığıma kanıtlamak için ellerden geleni artlarına koymuyorlar.

Son olarak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan “Memura zamlar yapılıp emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak şey değil” buyuruverdi.

Bu sözleri okuyunca gülmeden edemedim.

Cumhurbaşkanı son derece haklı.

Onun memurlarına zam yapan AK Parti ve kendisi.

Emeklilere zam yapmayan ve emeklileri yokluğa mahkum eden ise cehape zihniyeti.

Ama emekliler müsterih olsun, Sayın Cumhurbaşkanı bu zihniyete savaş açmış durumda ve “emeklilerine” tez vakitte zam yaparak onları cehapenin bu zulmünden kurtaracak.

Fatih Altaylı’nın yazısı