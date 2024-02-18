Fatih Altaylı: CHP İzmir’i kaybederse Özgür Özel o an genel başkanlıktan ayrılmalı, ayrılmazsa indirilmelidir

CHP yerel seçimlerde başarısız olursa partide bir kurultay söz konusu olur mu, CHP yeni bir genel başkan arayışına girer mi?

Bu soru Ali Mahir Başarır’a soruldu ve “Bu parti çok seçim kaybetti. Her kaybettiğimiz seçimden sonra genel başkan mı aradık” diyerek makul bir yanıt verdi.

Haklı.

Eğer öyle olsa idi sadece son 25 yılda 11 genel başkan değişmiş olması gerekirdi.

Partiyi baraj altı bırakan Deniz Baykal bile ancak uçkuruna bastığı için genel başkanlıktan ayrılmak zorunda kaldı.

Bana göre de bir partide genel başkan değişikliği için en az 5-6 yıl koltukta oturması ve bu sürede bir genel bir de yerel seçim kaybetmesi gerekir.

Genel başkan ol, 6 ay sonra seçime katıl ve kaybedersen git çok makul değil, insaflı da değil.

Bu yüzden bu seçim sonuçlarının Özgür Özel’i koltuktan indirmesi doğru olmaz.

Ancak İzmir seçimi müstesna.

Eğer CHP, bu seçimde İzmir’i kaybederse Özgür Özel o an genel başkanlıktan ayrılmalı, ayrılmazsa indirilmelidir.

Hem de tüm ekibiyle beraber.

Çünkü İzmir’de aday belirleme sürecinde ve bu süreci yönetmekte gözle görünür çok büyük hatalar yaptılar.

İzmir’de AKP adayı ilk kez CHP adayına bu kadar yakın oranda oy alacak gibi görünüyor.

CHP’nin İzmir adayı ortalıkta yok, sokağa bile çıkmıyor ve galiba Özgür Özel bile kendisini tanımıyor.

Ali Mahir Başarır haklı, CHP bu seçimde AKP’den fazla oy alamadı diye genel başkan değiştirilmez.

Ama İzmir kaybedilirse sadece genel başkan değil, çevresinde kim varsa değiştirilir.

Fatih Altaylı’nın yazısı