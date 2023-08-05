Fatih Altaylı: CHP, Atatürk’ü bile AKP’ye kaptıracak

CHP’nin Atatürk dizisini platformunda yayınlama kararı alan Disney’e tepki göstermemesi herkesin dikkatini çekiyor.

İlginçtir, bu olay karşısında Atatürk’e sahip çıkanlar, Atatürk’ün devrimleri ile sorunlu olan siyasi hareket ve Atatürk düşmanları oldu.

Atatürk adını ağzına almayı pek sevmediği anlaşılan Kılaçdaroğlu ve partisinden ise ses seda yok.

Bakın şunu anlarım.

Kemal Kılıçdaroğlu ya da bir CHP sözcüsü çıkıp “Disney adlı yayın platformunun Atatürk’ün hayatını anlatan diziyi yayından kaldırması kabul edilebilir gibi bir rezillik değildir. Ama büyük önderimizi her fırsatta karalamayı kendine iş edinmiş kesimlerin Disney’in bu ayıbı üzerinden suni gündem yaratma çabalarına da alet olmayız. Temmuz ayında tüm zamanların enflasyon rekoru kırılmışken, akaryakıt fiyatlarına her gün en az 1 TL zam yapılırken, milletin büyük bölümü açlığa ve yokluğa mahkum edilirken, emekliler yaşayan ölüler haline getirilirken, kentler suç örgütlerine teslim olurken, milyonlarca göçmenin yükü milletin üzerine yıkılmışken biz böyle bir suni gündem yaratma çabasının bir parçası olmayız ve Disney’e gösterilecek tepkinin diğer sorunları gözden kaçırma çabası olduğunu görmezden gelemeyiz”

Emin olun bu bile bir açıklama olur, mahallenin namusunu kurtarır hatta haklı bile bulunurdu.

Ama çok açık ki, CHP mevcut lideri ile Atatürk’ü ve Atatürkçülğü bile AK Parti’ye kaptıracak.

Ve bundan da en ufak bir utanç duymayacak.

Fatih Altaylı’nın yazısı