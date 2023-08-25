Fatih Altaylı: Bu kararın tek gerekçesi Merkez Bankası’nın KKM’den çıkış faturasını düşürmek

Öngörülebilir, tutarlı bir ekonomi yönetimi sergileyeceğiz. Bu yüzden de piyasada çalkantılara neden olmamak için faiz arttırımlarını 2,5 puan olarak yapmış, Merkez Bankası faiziyle piyasa faizini yavaş yavaş birbirine yaklaştıran ve TL’nin yabancı paralar karşısındaki değerini de dengede tutan bir yaklaşım sergilemeye başlamıştı.

Bu durum yine kendi ifadesi ile bankaların kredi musluklarını yavaş yavaş da olsa açmasına neden olmuş, yatırım iştahını da arttırmaya başlamıştı.

Dün ise büyük sürpriz yaptı.

Merkez Bankası faizini 750 baz puan arttırdı. Bu artışa piyasanın tepkisi TL’nin ani değer kazanması oldu. Döviz kurları ani değer kaybetti.

Ekonomistler bu kararı alkışladı.

Bu kararın alkışlanacak tek tarafı, ekonomi yönetiminin ”faiz sebep enflasyon sonuç” saçmalığını çöpe attığının resmen açıklamasıdır. Ekonomi yönetiminde “NAS’ döneminin kapandığının resmen ilanıdır.

Bundan önceki iki artışta “Sayın Cumhurbaşkanı’nın hassasiyetleri de göz önüne alınarak” diye yapılan artışlara karşın “Sayın Cumhurbaşkanı’nın hassasiyetlerini artık takmıyoruz” denmiştir.

Benim anladığım kadarı ile bu kararın tek gerekçesi Kur Korumalı Mevduatların (KKM) boşaltılması için bankaların elini güçlendirmek, Merkez Bankası’nın KKM’den çıkış faturasını düşürmektir.

Buna karşın, öngörülebilir ekonomi yönetimi düşüncesi ağır hasar almıştır.

Fatih Altaylı’nın yazısı