Fatih Altaylı: Bu doktorlar ‘gitsinler’ emrine uyup gitmişlerdir

Türkiye’yi terk ederek Almanya’ya giden doktorların bir bölümünün Almanya’da çektirip “Sayımız hızla artıyor” başlığı ile sosyal medyada paylaştığı fotoğraf dün epey bir gündem oldu.

Kimileri gidenlere hak verirken, kalabalık bir grup da doktorlara hakaretler yağdırdı.

Ben “kaçmamak” ve “mücadele etmekten” yana biri olmama rağmen, bu doktorlara edilen hakaretleri kabullenemiyorum.

Bir ülkeyi tek başına, tartışmasız bir otorite ile yöneten kişi yıllardır Türkiye’de tıp eğitimini bitirecek kararlar alınmasına göz yumarken, sağlığın niteliksel değil, niceliksel artışıyla övünürken, hekimlere yönelik şiddetle ilgili tek kelime bile etmezken, hekimlerin yaşam, iş ve ücret koşullarının bekçilerinki ile aynı düzeye gerilemesine karşı bir önlem alınmazken ve bu duruma itiraz eden hekimlere “Giderlerse gitsinler” denilirken gıkını çıkarmayanların bu hekimlere edecek tek bir lafı yoktur.

Bu doktorlar en yüksek otoritenin “gitsinler” emrine uyup gitmişlerdir.

Sağlık sistemindeki gelişmeyi “Artık doktor dövüyoruz” diye övünerek anlatan bir güruhun, dövdükleri doktorlardan sağlık hizmeti almaya hakkı yoktur, olmamalıdır.

İlginç olan o fotoğrafta ön sırada görünen başörtülü doktor kadınlardır. Onlar 28 Şubat’ta değil, bugün ülkeyi terk eden eğitimli kadınlardır.

Ve haberiniz olsun, o fotoğrafta görülenler, giden doktorların yüzde biri bile değildir.

Fatih Altaylı’nın yazısı