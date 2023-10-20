Fatih Altaylı: Boğaziçi Üniversitesi’nin ilkel yönetimi kendinden bekleneni yaptı

Boğaziçi Üniversitesi, bırakın Boğaziçi’ni, herhangi bir üniversiteyi yönetmeye layık olmayan ilkel ve ilkesiz yönetim anlayışı ile “yeni” Türkiye’nin aynası olmayı da başardı.

Son marifetlerini anlatayım, rezilliklerini yakından görün.

Diken internet sitesinin detaylı haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin öğrenci kulüplerinden oluşan iki farklı grup, Hamas-İsrail Savaşı’nda İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını ve Filistin halkına uygulanan zulmü protesto etmek için gösteri yapmak istedi.

Bunlardan biri BİSAK adlı kulüptü.

Diğeri ise farklı kulüplerin ortak eylemi olacaktı ve genelde sol görüşlü öğrencilerdi.

Eylemleri yapanlar farklı siyasi fikirlere sahipti ama eylemin amacı aynı idi: İsrail’i protesto.

Boğaziçi Üniversitesi’nin ilkel yönetimi kendinden bekleneni yaptı.

BİSAK’ın eylemine izin ve destek verdi.

Bu kulübün yaptığı protesto gösterisine üniversite yönetiminden katılanlar olması bir yana, yasak olmasına rağmen bu eylem için Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan kişilerin okula girip, eyleme katılmasına göz yumdu.

Yine Filistin’i destekleyip, İsrail’i protesto edecek olan diğer grubun eylemine ise izin verip, katılmak bir yana, İsrail karşıtı gösteriye Çevik Kuvvet çağırdı, çocukları polis zoruyla engelledi.

Peki sizce niye dersiniz!

Yanıt basit.

İlk eylemi yapan ve Naci İnci yönetimince desteklenen eylemi BİSAK düzenliyordu ve onlar desteklenirdi.

Çünkü BİSAK’ın açılımı “Boğaziçi İslami Araştırmalar Kulübü” idi.

Diğer eylemi yapan öğrencilerin içinde belki İslam vardı ama isimlerinde yoktu.

Ve zaman İslam pazarlamacılarının dönemi idi.

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi o dönemin yönetimi idi.

Naci İnci’nin uygulamalarını, tavrını gördükçe “Acaba Melih Bulu kalsa daha mı iyiydi” diye düşünmüyor değilim.

O da bu göreve layık değildi ama en azından onda bir nebze de olsa “insani bir tavır” zaman zaman görülüyordu.

Fatih Altaylı’nın yazısı