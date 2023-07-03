Fatih Altaylı: Bizim işimiz uyarmak

Öyle çok derin analizler yapmaya ve “Benzeri Türkiye’de de olabilir” diye uyaranları “Son günlerde bazı siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa’da yaşanan son hadiseler üzerinden sığınmacıların Türkiye’de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getiriyorlar. Türkiye’nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa’nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır.” diye karalamaya gerek yok.

Bizim işimiz uyarmak. Geçmişte başta FETÖ konusu olmak üzere, çeşitli konularda uyardığımız gibi. Dediğim gibi, çok da derin analizlere, emperyalizme, sömürgeciliğe kadar gitmeye gerek yok.

Mesele entegrasyon ve ekonomi.

İş güç yoksa, yarından beklenti yoksa, bu yüzden kendini dışlanmış hissediyorsa ve bu dışlanmışlık hissi, radikal bir dincilik ile besleniyorsa işler bir anda çığırından çıkabiliyor.

Fransa’da olan budur, başka yerlerde olacak olun budur.

Türkiye’de de olmasın diye uyardığımız budur ve bunu 2012’den beri söylüyoruz.

İşsiz güçsüz, aç ve gettolaşmış ve radikal grupların eline düşmeye aday Suriyeli, Afgan gelecek için potansiyel tehlikedir. Yanlış anlamayın aynı durumdaki Türk ve Kürt de tehlikedir ama göçmenlik ayrı bir kamplaşma, gruplaşma vesilesidir.

Fatih Altaylı’nın yazısı