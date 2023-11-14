Fatih Altaylı: Benim merak ettiğim bu ofisin masraflarını kim karşılayacak

Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti’ye karşı 12 yenilgisinden sonra, genel başkanı olduğu partide de bir gecede iki kez seçim kaybederek Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilecek bir rekora imza atarak genel başkanlığa veda etti.

Açıkçası ben kendi adıma 75 yaşındaki bu “başarısız” siyasetçinin bu saatten sonra siyasete veda edeceğini, artık milletvekili de olmadığı için keyifli bir emeklilik hayatına geçeceğini ve siyasetle ilişkisinin dost sohbetleri ile sınırlı olacağını zannediyordum.

Ancak duyduk ki, Kemal Bey Ankara’da bir ofis tutacak, burayı bir güzel tefriş edecek ve orada siyaset üretmeye devam edecekmiş.

Cesur bir tavır.

Bunca yıldır ürettiği siyasetteki başarıyı gördüğümüz için, bundan sonra üreteceği siyaset de mutlaka çok etkili olacaktır.

Belli ki, Kılıçdaroğlu’nu “Sizden daha şahane bir Cumhurbaşkanı adayı bulmamız mümkün değil” diyenler kendisini şimdi de bu işe yöneltiyorlar.

“Efendim, Özgür Özel kim genel başkanlık kim! Bu işi beceremeyeceği kısa sürede ortaya çıkar ve ibre yine size döner. Biz o güne hazırlıklı olmalıyız” dediklerinden eminim.

Benim merak ettiğim ise bu ofisin masraflarını kim karşılayacak.

Çünkü bildiğimiz kadarı ile Kemal Kılıçdaroğlu zengin falan olmayan, namuslu bir siyasetçi.

Devlet memurluğundan emekli, şimdi de milletvekili emeklisi.

Milletvekilliğinden emekli olarak da 2023 yılında 122.225 gösterge rakamı* Maaş katsayısı 122.225* 0,509796 yani 62 bin 309 TL emekli maaşı alıyor.

Bu maaş ile bir büro tutacaksın.

Dayayıp döşeyeceksin.

Hiç değilse bir sekreter ya da özel kalem müdürü işe alacaksın.

En azından bir çaycı ya da bir garson istihdam edeceksin.

Gelen gidene çay, kahve ikramı yapacaksın.

Üstüne bir de ev geçindireceksin.

Bunu başarabilen, ülke ekonomisini de kurtarırdı vallahi.

Ama ben Selvi Kılıçdaroğlu’nun yerinde olsam “Kemalcim madem bu büroyu tutup dayayıp döşeyecek kadar paramız vardı, niye şu mutfağı yaptırmadın da, o videolarla bizi rezil ettin” derdim.

Fatih Altaylı’nın yazısı