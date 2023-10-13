Fatih Altaylı: Atın at olmadığını anlayınca, bunu yapmak şartmış

Şu günlerde Türkiye’de bizi sevindiren tek tük şeyin hepsi spordan, hepsi futboldan geliyor galiba.

Türk takımlarının Avrupa Kupaları’ndaki başarısı ile giderek yükselen ülke puanı, yine aynı kupalarda en fazla puanı alan takımların Türk takımları olması, Galatasaray’ın Manchester United galibiyeti falan derken, futbol takımları birkaç yıldır basketbol takımlarımızın, özellikle de Fenerbahçe ve Efes’in üstlendiği görevi devralmış görünüyorlar.

Görev ne diye soracak olursanız, “Her şeyin berbat gittiği ve insanları mutsuz edilmiş bir ülkede halka bir nebze de olsa keyif verme görevi.”

Ve futbolcularımız dün bir kez daha bu görevi, bu kez milli forma altında gerçekleştirdiler.

Son Dünya Kupası’nın yarı finalisti ve şampiyona elenen takımı, yıldızlar karması Hırvatistan’ı, Hırvatistan’da baştan sona üstün ya da başa baş oynadıkları bir maçta yenerek Avrupa Şampiyonası finallerine gitme yolunda çok önemli bir adım attılar ve finallere katılma olanağını kendi ellerine aldılar.

A Milli Futbol Takımımızın bu başarısında zannederim yeni teknik direktör Montella’nın da katkısı büyük.

Bunu futbolcuların söylemlerinden ve tabii takımın kadro tercihinin yanı sıra sahadaki halinden de anlıyoruz.

Hal böyle olunca çok kritik bir anda teknik direktör değişikliğini yapmaya cesaret eden Federasyon yönetimini de unutmamak gerek. Demek ki, bazen dere geçilirken at değiştirilirmiş.

Hele atın at olmadığını anlayınca, bunu yapmak şartmış.

Fatih Altaylı’nın yazısı